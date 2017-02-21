Померла зірка фільму «Дівчина без адреси»

Зірка фільму Ельдара Рязанова «Дівчина без адреси» померла на 80-му році життя після важкої і тривалої хвороби. У Театрі комедії імені Акімова, де працювала актриса, підтвердили цю інформацію.

Світлана Карпінська народилася в Ленінграді 16 вересня 1937 року. Закінчивши школу, майбутня актриса поступила в Ленінградський державний університет на філологічний факультет, а в 1957 році, не маючи акторської освіти, успішно пройшла кастинг і була прийнята на головну роль в картині молодого режисера Ельдара Рязанова «Дівчина без адреси». Після прем'єри фільму Карпінська прокинулася знаменитою актрисою.

За свою акторську кар'єру Світлана Олексіївна знялася більш, ніж у двадцяти фільмах серед яких «Відрядження», «Довге, довга справа», «Солодка жінка», «Зниклий серед живих», «Осляча шкура», «І ось прийшов Бумбо ...».