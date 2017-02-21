Джеймс Бонд розлучається

Деніел Крейг - виконавець ролі Джеймса Бонда - розлучається з дружиною. Про це повідомляє National Enquirer.

За Інформації видання, Крейг не довіряє своїй дружині Вайс Рейчел. Причиною розлучення є невдоволення Крейга з приводу регулярної відсутності Вайс у будинку, незважаючи на її акторські успіхи.

Відзначимо, актори познайомилися в 2010 році на зйомках фільму "Дім марень". Пізніше вони розлучилися зі своїми половинками і зіграли таємне весілля.