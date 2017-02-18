Алла Пугачова показала «улюблених чоловіків»

Якщо ще кілька років тому Алла Пугачова і чути нічого не хотіла про соціальні мережі, то останнім часом Примадонна зачастила радувати шанувальників фото і відео в «Інстаграме».

На цей раз артистка поділилася тихими сімейними радощами. Вихідні зірка проводить вдома, в підмосковному замку, разом з дорогими їй людьми.

«Мої улюблені чоловіки!» - представила шанувальникам Алла Борисівна Гаррі і Максима Галкіна на фото. Це, до речі, не перший спільний знімок «чоловіків». Складається відчуття, що Максим набагато ближче до сина і більше з ним проводить часу, ніж з дочкою.

Втім, Алла Борисівна з лишком компенсує Лізі батьківську любов. Тим більше, що у Примадонни вже є досвід виховання доньки. З малятка вона ростить справжню принцесу.

Нагадаємо, двійнята Єлизавета і Гаррі з'явилися у Алли Пугачової та Максима Галкіна три роки тому. Подружжю допомогла виносити дітей сурогатна мати. У 1971 році, в першому шлюбі у Пугачової, народилася дочка Христина, яка подарувала Примадонні трьох онуків: Микиту (1991), Дені (1998) і Клавдію (2012).