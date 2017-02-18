Періс Хілтон відзначила 36-річчя еротичною фотосесією
Її зірка виклала в своєму «Інстаграме».
Напередодні дня народження Періс Хілтон дала інтерв'ю, в якому світська левиця пообіцяла стати розсудливою. Мабуть, дівчина не дуже розуміє значення цього слова. З нагоди особистого свята найвідоміша блондинка планети: збільшила груди, знялася в еротичній фотосесії і влаштувала гучну вечірку, на якій відкрито фліртувала і цілувалася з невідомим чоловіком.
Періс Хілт не раз стверджувала, що ніколи не ляже під ніж пластичного хірурга. Але мабуть роки беруть своє. До дня народження Періс зробила собі в подарунок нові груди.
Можливо, апетитні форми дозволять їй завести скільки-небудь міцні відносини з чоловіком. Поки всі претенденти на руку і серце спадкоємиці готельного бізнесу збігали від неї через нетривалий час. Так, останній роман з 40-річним швейцарським мільйонером Томасом Гроссом протримався менше року. Хоча всі сподівалися, що вітряна тусовщиця нарешті вийде заміж, однак пара розпалася навесні 2016.
Другим подарунком стала відверта Фотосесія. Її зірка виклала в своєму «Інстаграме». На фото з одягу на Періс залишилася тільки взуття, крихітні стрінги і маска Міккі Мауса.
Святкувала день народження блондинка в одному з модних клубів Нью-Йорка. Велика п'яна компанія друзів, танці до упаду і поцілунки іменинниці з незнайомцем - так запам'ятався цей вечір присутнім.
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