Нафарбований Джигурда зняв загадкове відео своїй "дорогоцінній жінці"

Актор Микита Джигурда, який давно не соромиться епатувати публіку, зняв відеоролик, який він присвятив "дорогоцінній своїй жінці".

На відео Джигурда постав у незвичному образі. Актор вирішив нафарбуватися. Судячи з кадрів, Джигурда схожий більше на Джека Горобця, ніж на себе.

У ролику актор тримає камеру перед собою і відкриває рот під музику, яка лунає в кімнаті. На словах "дорогоцінна моя жінка" він переводить камеру на фотографію своєї колишньої дружини Марини Анісіної.