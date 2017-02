Анджеліна Джолі вперше постала перед камерами на представленні свого нового фільму

Оскароносна акторка Анджеліна Джолі вперше з'явилася на офіційному заході після повідомлень про розлучення з Бредом Піттом. Вона приїхала в Камбоджу на презентацію свого фільму "First They Killed My Father" ( "Спочатку вони вбили мого батька" - прим. Ред.).

Нагадаємо, актриса всиновила одного зі своїх дітей з Камбожді в 2002 році. 16-річний Меддокс відвідав країну з матір'ю.

Фільм, в якому Джолі виступає в ролі режисера, розповідає про складну обстановку в Камбоджі.