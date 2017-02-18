Бісексуальна актриса вийшла заміж за найжорстокішого злочинця Британії Чарльза Бронсона

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36-річна актриса Паула Вільямсон виходить заміж за найжорстокішого злочинця Британії 64-річного Чарльза Бронсона. На його рахунку збройні пограбування, побиття до напівсмерті, шантаж, викрадення і погрози вбивства.

Жінка розповідає, як ніжно ставиться до неї Бронсон. Паула стверджує, що він дуже м'який, а коли той запитав, чи будуть вони танцювати на весіллі, її серце завмерло. Але їх романтичну ауру переривають слова наглядача, що час відвідування закінчено.

Паула в минулому знімалася в "мильних операх". А наречений вважається найжорстокішим злочинцем Британії. Він провів за гратами більше 30 років, побував в 120 виправних установах.

Пропозиція "руки і серця" Бронсон зробив на четвертій зустрічі. Він подарував коханій каблучку з білого золота з діамантами. Паула відразу ж погодилася.

"Я шалено закохана в Чарлі, і він шалено закоханий в мене. Але навіть я повірити не можу, що виходжу за найвідомішого злочинця Британії", - сказала актриса.

Весілля планується в серпні, в день народження Паули. Незважаючи на те, що церемонія пройде в тюрмі, жінка все ж сподівається, що зможе обвінчатися з Бронсоном в каплиці.

Актриса вирішила зустрітися зі злочинцем після того, як прочитала його книгу. За її словами, вона відчула в ньому споріднену душу. Після прочитання вона написала Бронсону лист до в'язниці в 2013, він відповів їй і з тих пір почалася їх листування. На той момент він був заручений з іншою жінкою.

Через 3 роки, в листопаді 2016-го Паула вирішила з'їздити до Чарльза у в'язницю. Жінка згадує, що коли побачила його очі, між ними пробігла іскра.

Актриса будує великі плани на їх спільне життя, коли його звільнять в 2020 році.