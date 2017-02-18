Розтрощені окуляри Джона Леннона оцінили в чотири тисячі доларів
Музикант вирішив їх викинути, проте його дядько Чарлі витягнув їх зі смітника.
Розбиті круглі сонцезахисні окуляри Джона Леннона були продані на аукціоні за 4500 доларів.
Володарем лота став приватний колекціонер.
Леннон розчавив окуляри після телефонної розмови в будинку свого дядька в Лондоні. Музикант вирішив їх викинути, проте його дядько Чарлі витягнув їх зі смітника.
Рік тому пасмо волосся Леннона було продано на аналогічному аукціоні за 35 тисяч доларів.