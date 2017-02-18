Розтрощені окуляри Джона Леннона оцінили в чотири тисячі доларів

Розбиті круглі сонцезахисні окуляри Джона Леннона були продані на аукціоні за 4500 доларів.

Володарем лота став приватний колекціонер.

Леннон розчавив окуляри після телефонної розмови в будинку свого дядька в Лондоні. Музикант вирішив їх викинути, проте його дядько Чарлі витягнув їх зі смітника.

Рік тому пасмо волосся Леннона було продано на аналогічному аукціоні за 35 тисяч доларів.