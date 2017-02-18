Скандальний Панін збирається зіграти командира бойовиків Донбасу в новому фільмі

Російський актор Олексій Панін збирається знятися в ролі бойовика в новій картині режисера Володимира Бортко. Передбачається, що Панін зіграє роль командира батальйону.

Актор розповів, що на роль його запросив режисер.

За словами Паніна, герой, якого він зіграє, - бойовик з кримінальним минулим.

Нагадаємо, Панін виступав за приєднання Криму з Росією, за що його витурили з України.