Марина Анісіна назвала умови повернення до Джигурди

Однак, незважаючи на розлучення, судячи з висловлювань, спортсменка зберегла ніжні почуття до колишнього чоловіка, а він, як і раніше, називає Марину богинею і просить повернутися до нього.

Сьогодні відбулося чергове судове засідання у справі про спадщину Людмили Браташ, на яке претендує колишнє подружжя.

Коли Микита виходив із залу суду, журналісти, що зустрічали його, звернули увагу на те, що артист помітно посвіжішав, покращав і знаходиться у піднесеному настрої. Представникам ЗМІ він пояснив, що в його особистому житті намітилися зміни і можливо він знову зійдеться з Анісіною.

- Марина мені сказала: "пофарбуєш бороду - заберу заяву," - повідомив Джигурда. "Я що, хлопчик? - відповів він спортсменці. - Кажу, ні, ти мене повинна полюбити таким, яким я є". Правда потім додав, що пообіцяв дружині «у свята проводити містерії і накладати грим». Нагадаємо, в кінці минулого року фігуристка Марина Анісіна і актор Микита Джигурда офіційно розірвали свої відносини. Причиною розлучення стали зради Джигурди.