Пяницю Лепса покинула команда продюсерів у повному складі

PR-менеджер співака Григорія Лепса Майя Серікова розповіла про звільнення команди продюсерського центру PC LEPS. За її словами, сторони дійшли згоди з цього питання.

"За обопільною згодою, без конфлікту, вони розійшлися в різні сторони", - розповіла вона РЕН ТВ.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що співробітники, які протягом багатьох років працювали з виконавцем і створили в партнерстві з ним продюсерський центр PC LEPS, пішли від виконавця.

Нагадаємо, в Мережі раніше з'явилося відео, на якому знятий виступ Лепса в Ростові. На кадрах видно, що артист впав прямо на сцені. До нього на допомогу кинулися помічники, які допомогли співакові піднятися.