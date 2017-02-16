Джастін Бібер разом з охоронцями побив жителя Лас-Вегаса

Про це повідомляють закордонні ЗМІ з посиланням на документ, який надійшов у поліцію міста.

До правоохоронців звернувся Родні Кеннон, який повідомив, що Бібер тричі вдарив його кулаком по обличчю, коли він його фотографував.

За його словами, в побитті взяла участь і охорона поп-зірки. Чоловік зазначив, що у нього відібрали очки, а також зламали телефон. У лікарні лікарі діагностували у жителя Лас-Вегаса струс мозку.

Раніше у канадського співака під час гастролей в Барселоні стався нервовий зрив. Поп-зірка напав на відданого шанувальника-гея і розбив йому обличчя. Конфлікт зняли на відео журналісти.