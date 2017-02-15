Наташа Корольова опублікувала відверте відео з чоловіком

Вчора в багатьох країнах закохані пари відзначали День святого Валентина. Зірки російського шоу-бізнесу не стали винятком. На сторінках їх блогів у соціальній мережі Інстаграм можна було побачити зворушливі фотографії з улюбленими, море квітів і повітряні кульки у вигляді сердець. Однак найоригінальніше привітання колегам і шанувальникам з Днем усіх закоханих зробила відома співачка Наташа Корольова з чоловіком Сергієм Глушко (Тарзан).

На своїй сторінці в Інстаграм співачка опублікувала веселе відео, на якому чоловік і жінка виконують запальний танець на березі моря, при цьому Наташа одягнена в купальник і футболку, а на Сергієві одні плавки.

«Ось такий у нас Святий Валентин трапився! З професійним нас святом! Закохані!», - написала співачка у коментарях.

Шанувальники співачки прийшли в захват від такого привітання: «Молодці !!! Як хочуть, так і танцюють! У чому хочуть, в тому і танцюють! Кому не подобається, не дивіться!!!», «Приголомшливо! Зі Святом Любові Вас! Будьте щасливі!»

Нагадаємо,Наташа Корольова і Тарзан одружилися у 2003 році. Їх синові Архипові 15 років.