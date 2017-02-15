5 цікавих фактів про двійнят Алли Пугачової і Максима Галкіна

Сурогатна мати народила зоряній парі двійнят - Гаррі і Лізу. Ось деякі цікаві факти про малюків. 1.Кажуть, що імена для дітей вибирала Алла Борисівна. Хлопчика вона назвала на честь героя популярної дитячої книги про Гаррі Поттера, а дівчинку на честь королеви Єлизавети. Втім, Максим Галкін заперечує цю інформацію. Артист каже, що свій вибір вони зупинили саме на цих іменах через те, що вони добре поєднуються з прізвищем Галкін.

2. Коли Максим одружився на Примадонні, він не знав, що ще 11 років тому співачка на всякий випадок заморозила свої яйцеклітини. Пугачова сказала про це чоловікові лише після весілля, і він гідно оцінив ідею ЕКЗ.

3.Пугачовій, як багатодітній мамі, належить маткапітал в розмірі 409 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Однак подружжя поки не вирішило, куди його вкласти. Поліпшувати житлові умови парі не треба, адже вони і так живуть у розкішному замку. На освіту? Теж не зрозуміло, адже можливо діти зірок навчатимуться за кордоном.

- Хоча перспектива отримання материнського капіталу дуже гріє, - каже Максим.

4. Оскільки Гаррі і Ліза були маленькі, їх хрестили в замку в селі Грязь. Хрещеними зіркових спадкоємців стали Ігор Ніколаєв і дизайнер Міла Ставицька.

5. Діти Пугачової і Галкіна дуже музичні, тому їм купили маленькі гітару, фортепіано і мікрофон. Крім того, Гаррі і Ліза вже вивчають дві мови - англійську та французьку.

Нагадаємо, Гаррі і Ліза Галкіни народилися 18 вересня 2013 року.