Відома сваха Роза Сябітова обізвала вагітну Анну Сєдокову "вторсировиною"

Ведуча популярної програми «Давай одружимося» Роза Сябітова неодноразово дозволяла собі різкі випади на адресу наречених і женихів. Однак в одному з останніх випусків шоу телесваха несподівано вирішила висловитися про вагітну співачку Анну Сєдокову, яка чекає народження третьої дитини. Зокрема Сябітова заявила, що Анна - «вторсировина», що має двох дітей і її ніколи більше не візьмуть заміж.

Звичайно ж, хамське висловлювання Рози швидко дійшло до адресата. Співачка не стала відмовчуватися і гідно відповіла телесвасі.

- Думаю, крім мене, з такими фразочками зустрічається чимало жінок. Я раніше вважала, що треба обов'язково вийти заміж, і тільки після цього народжувати дитину, що я комусь щось винна. Але мені 34 роки. І в цьому віці я вже маю право нікому не бути винною. Ні Розі Сябітовій, нікому іншому, - заявила Сєдокова. Також Анна додала, що нормальна жінка народжує не через те, що вона заміжня, а заради того, щоб бути щасливою. За словами Сєдокової, вона хоче народити п'ятьох дітей від різних чоловіків, навіть якщо її більше ніхто не візьме заміж.

Нагадаємо, сама Роза Сябітова не може похвалитися щасливим шлюбом. Її чоловік, за якого Роза вийшла з розрахунку, помер, коли діти були зовсім маленькими, і жінці довелося самостійно ставити їх на ноги. Другий шлюб Сябітової також виявився невдалим. Чоловік почав піднімати на неї руку, і вона пішла від нього. Її дочці Ксенії із заміжжям пощастило ще менше, чоловік покинув практично відразу після весілля.