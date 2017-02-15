Чоловік Ксенії Собчак Максим Віторган вперше розповів про сина

Чотири роки тому Ксенія Собчак несподівано для всіх вискочила заміж за спадкоємця відомого прізвища актора Максима Віторгана, а в кінці минулого року подарувала коханому чоловікові сина. Два місяці молоді батьки тримали в секреті ім'я хлопчика, і лише перед самими святами Максим на своїй сторінці в соціальній мережі Істаграм прозоро натякнув, що спадкоємця назвали Платоном. До недавнього часу Собчак і Віторган категорично відмовлялися говорити з журналістами про сина, правда бабуся Людмила Нарусова і дідусь Еммануїл Віторган зрідка скупими фразами відкривали завісу таємниці. Але час йде, і Максим з Ксенією, здається, починають звикати до нової ролі і стають балакучими. В одному зі своїх останніх інтерв'ю у відомому глянсовому виданні Віторган відверто розповів про сина. Виявляється Віторган в захваті від Платона і не хоче відриватися від нього ні на хвилину. За словами Максима, до молодшого сина він відноситься інакше, ніж до старших дітей. Ймовірно, з віком виникають зовсім інші почуття, і по-іншому все починаєш розуміти.

Щасливий батько говорить, що він навіть два тижні не хотів «обмивати п'ятки» поки його не змусили це зробити друзі.

- Коли народився Даня, я пам'ятаю, що вже на наступний день в ресторані з друзями відзначав цю радісну подію. Зараз же весь час переконуєш себе піти. З дитиною цікаво проводити час, - говорить артист.