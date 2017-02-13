Бородата співачка Кончіта Вурст заявила, що хоче покінчити з собою
"Від Кончіти Вурст мені більше нічого не потрібно", - заявив співак.
Австрійський артист Том Нойвір, відомий як Кончіта Вурст, оголосив, що мріє про кар'єру співака під своїм ім'ям, для чого йому необхідно розправитися зі своїм альтер его. Співак, який прославився в образі бородатої жінки на "Євробаченні 2014", розповів, що епатажний образ був своєрідним криком на користь толерантності. Інтерв'ю артист дав німецькій газеті "Die Welt".
"З цією жінкою, з якою переміг на" Євробаченні ", я всього досяг. Від неї мені більше нічого не потрібно", - зазначив він.
Нагадаємо, перемогу на "Євробаченні" Том Нойвірт здобув в 2011 році.