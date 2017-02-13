Бородата співачка Кончіта Вурст заявила, що хоче покінчити з собою

Австрійський артист Том Нойвір, відомий як Кончіта Вурст, оголосив, що мріє про кар'єру співака під своїм ім'ям, для чого йому необхідно розправитися зі своїм альтер его. Співак, який прославився в образі бородатої жінки на "Євробаченні 2014", розповів, що епатажний образ був своєрідним криком на користь толерантності. Інтерв'ю артист дав німецькій газеті "Die Welt".

"З цією жінкою, з якою переміг на" Євробаченні ", я всього досяг. Від неї мені більше нічого не потрібно", - зазначив він.

Нагадаємо, перемогу на "Євробаченні" Том Нойвірт здобув в 2011 році.