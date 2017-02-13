Вагітна двійнятами Бейонсе у відвертій сукні виконала смертельно небезпечні трюки на "Греммі"

Одним з найбільш неймовірних виступів на 59-й церемонії вручення престижної музичної премії "Греммі", що пройшов в каліфорнійському Лос-Анджелесі, стала поява на сцені поп-діви Бейонсе.

35-річна співачка вразила всіх своїм епатажним шоу. Дама, вагітна двійнею і при цьому одягнена в золоте напівпрозоре плаття, викликала загальне захоплення. Вона, незважаючи на двох дітей, які ще не народилися, але вже добре видно, виконала на сцені смертельно небезпечні трюки.

У підсумку весь зал аплодував виконавиці, коли вона вийшла отримувати нагороду за кращий альбом в стилі урбан.

"Я дякую Богові за те, що у мене така сім'я, такий прекрасний чоловік, такі хороші дітки і такі шанувальники, які так сильно мене підтримують", - сказала співачка.