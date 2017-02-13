Білоруські глядачі встали на коліна під час пісні екс-вокаліста "Ляпис Трубецкой" про загиблих бійців АТО

У білоруському Гродно пройшов концерт групи "Брутто", яку заснував екс-соліст колективу "Ляпис Трубецкой" Сергій Міхалок. Під час виконання пісні, як повідомляє білоруський телеканал "Белсат", присвяченій загиблим військовим, глядачі встали на коліна в залі. Ролик події з'явився в Мережі.

При цьому глядачі, опустившись на коліна, висловлювали підтримку українському народу, що бореться з "російською агресією", люди також підспівували виконавцям.

Як повідомляє телеканал, глядачі розгорнули український прапор.