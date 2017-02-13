Премію "Греммі" в головній категорії отримала співачка Адель
У Лос-Анджелесі проходить 59-а церемонія вручення престижних музичних нагород "Греммі".
У головній номінації "Запис року" нагороду завоювала британська співачка Адель за композицію Hello.
Відзначимо, що композиція британки боролася за даний приз з синглом американської діви Бейонсе під назвою Formation.Также на престижну нагороду претендували група Twenty One Pilots, датський поп-колектив Lukas Graham і спільне творіння Ріанни і Дрейка - Work.
Нагадаємо, в ході одного зі своїх концертів 28-річна артистка впала в істерику, побачивши в залі кажана.