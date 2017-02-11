Бедра Кім Кардашьян збільшилися ще більше

Апетитні форми Кім Кардашьян не дають спокою численним шанувальникам. Нещодавно зірка поділилася у всіх соціальних мережах, сторінки в яких у неї є, знімками з сімейного відпочинку в Коста-Ріці. На них фоловери угледіли, що стегна у Кім стали ширшими.

Довгий час, після пограбування в Парижі в жовтні 2016 року, Кім не радувала передплатників хронікою свого життя. Вона переживала цю неприємну подію, а її чоловік, популярний репер Каньє Уест, з нервів навіть потрапив до психіатричної лікарні. Але тепер всі біди позаду, сім'я разом відпочиває на райських пляжах.

Фанатів зоряного сімейства особливо схвилювали фотографії стрибків Кім у водоспад. На знімках дуже відкриті чорні плавки не приховують принади моделі, а підкреслюють.

Втім сама Кардашьян у цій аматорській фото-сесії робить акцент не на еротику, а на тихий сімейний відпочинок.