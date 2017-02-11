Дизайнер Calvin Klein залишив грубе послання Трампу на трусах

Дизайнер мексиканського походження Calvin Klein відправив грубе послання президенту США Дональду Трампу.

Рауль Соліс змішав політику і моду, випустивши на подіум моделей в трусах, на яких красувалися нецензурні написи, що означають: "Мені плювати на твою стіну".

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп в ході передвиборної кампанії неодноразово заявляв про намір звести на кордоні з Мексикою загороджувальні споруди. На своїй першій прес-конференції від свого рішення він не відступився.