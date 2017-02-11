Актор Лабаф заявив, що йому загрожує "Ісус Христос"

Актор Шайа Лабаф заявив, що його переслідує і погрожує чоловік, який називає себе Месією або Ісусом Христом. Щоб зупинити це, артист звернувся в поліцію.

За словами зірки фільму "Німфоманка" і відомого активіста, який виступає проти Трампа, біля його будинку "Месія" став з'являтися останні три дні. Через це дружина актора, Мія Гот, стала боятися вийти на вулицю.

Співробітники поліції затримали переслідувача. Йдучи, той сказав Лабаф, що ще повернеться. Після допиту неадекватний фанат був відпущений.