Дмитро Нагієв один з найбільш високооплачуваних акторів за версією журналу Forbes

За словами Дмитра Нагієва, він ріс у вкрай скрутних фінансових умовах. Тому артист прагне до того, щоб жити з максимальним комфортом. Нагієв зізнався в тому, що гроші для нього дуже важливі.

Дмитро Нагієв - один з найбільш затребуваних сучасних акторів. В даний момент артист знімається в комедії «Кухня. Остання битва» режисера Антона Федотова. Картина, яка вийде на екрани в квітні цього року, представляє з себе продовження шостого сезону популярного серіалу.

Постійна зайнятість Нагієва дає йому можливість жити, не відмовляючи собі багато в чому. Після того, як в Мережі опублікували рейтинг найзаможніших російських артистів, з'явилися чутки про казкові гонорари Дмитра. Сам шоумен відноситься до всього з гумором. У недавньому інтерв'ю він зізнався журналістам про те, що для нього означає розкіш.

«Оскільки я виріс в абсолютних, страхітливих злиднях, то завжди хотів стати багатим. Боюся уславитися королем банальностей, але гроші важливі. Коли ми одягаємо річ-репліку, а не оригінал, або живемо не зовсім там, де хочемо, - це вбиває гідність. Мрію, щоб у моєму житті було якомога менше «недо-». Колись у мене була найдорожча машина за все моє життя - «Шарада» (Daihatsu Charade. - Прим. Ред). Скільки не вкладав в неї, ніколи не знав, заведеться вранці чи ні! Сьогодні ж можу їздити на дуже пристойному, а місцями навіть розкішному авто, якщо не брати до уваги водія - цю прокладку між кермом і сидінням, яка псує атмосферу і зовнішній вигляд салону», - поділився артист.

Цікаво, що в одному з інших інтерв'ю Дмитро Нагієв відверто розповів про своє фінансове становище. Шоумен повідав про те, що не навчився правильно розпоряджатися грошима. За словами Нагієва, він їх просто не бачить. Гроші, отримані за участь в проектах, у актора дуже швидко «розлітаються». Дмитру доводиться витрачати пристойні суми на житло в Пітері і Москві, а також на постійні ремонти. Нагієв зізнався в тому, що не бідує, але багато речей до сих пір не може собі дозволити.

Проте, знаменитість перебуває на першому місці в торішньому рейтингу найбільш високооплачуваних акторів за версією журналу Forbes. За даними видання, за 2015 рік зірка кіно і ТБ заробив 3,2 мільйона доларів. Журналісти повідомляли, що найбільш прибутковими проектами для Нагієва стали серіал «Фізрук» і телешоу «Голос. Діти». Крім того, шоумен знімався в рекламі і був особою мережі ресторанів. Тоді ж на екрани вийшла комедія «Найкращий день» за участю Нагієва, яка зібрала в прокаті більше 10,7 мільйона доларів. До слова, в даний момент Дмитро вирішив спробувати себе в більш «серйозній» ролі: він задіяний в роботі над проектом «Непрощений» Сарика Адреасяна, про це він розповів журналу The Hollywood Reporter.