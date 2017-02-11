Зірка «Битви екстрасенсів» Пахом став жертвою шахраїв

Протягом тривалого періоду часу про нього нічого не було відомо. Після того, як чоловік покинув «Битву екстрасенсів», поступившись місцем іншим фахівцям з магії, телеглядачі втратили його з поля зору.

Кілька місяців тому стало відомо, що Пахомов знімається в картині подруги Валерії Гай Германікі під назвою «Бонус». Артист, який називає себе дід Пахом, миготів на кадрах режисера в мікроблозі. Напередодні старту містичного шоу «Старх» поспілкувався з Сергієм і дізнався, чим його зацікавив цей проект.

«Ви знаєте, я люблю телевізійну атмосферу, для мене подібна участь - це форма взаємодії з публікою. На мій погляд «Людина-невидимка» - прекрасний проект. На передачі зі мною трапилися деякі відкриття, зайвий раз я подивився на себе з боку. Взагалі, мушу сказати, що цей ТВ-проект несе гуманітарно-терапевтичний характер», - розповів Пахом.

Однак, за словами актора, останнім часом він зіткнувся з брехнею і шахрайством. Недоброзичливці намагаються нажитися на його популярності, анонсуючи, що проводять сеанси, в ході яких навчають магічних практик.

«Зараз з'явилося дуже багато негідників, які від мого імені обманюють людей! Пропонують платні екстрасенсорні послуги і торгують псевдо-магічними амулетами від мого імені. Це все брехня. Ніяких платних і безкоштовних прийомів я не веду, і ніяких сайтів з послугами від Пахома немає. Люди, будьте пильні!»- зазначив учасник шоу.

За словами екс-учасника «Битви екстрасенсів», він завжди доброзичливо налаштований по відношенню до інших людей. «Я намагаюся жити чесно і за законом, Божим і людським! Зростання агресії і насильства в сучасному суспільстві пов'язане з наявністю шахраїв і аферистів, людей, нечистих на руку! Головне правило - бути самим собою за будь-яких обставин», - зазначив Сергій.