Зірка «Битви екстрасенсів» Пахом став жертвою шахраїв
Учасник шоу розповів, як нечесні люди наживаються на його імені.
Протягом тривалого періоду часу про нього нічого не було відомо. Після того, як чоловік покинув «Битву екстрасенсів», поступившись місцем іншим фахівцям з магії, телеглядачі втратили його з поля зору.
Кілька місяців тому стало відомо, що Пахомов знімається в картині подруги Валерії Гай Германікі під назвою «Бонус». Артист, який називає себе дід Пахом, миготів на кадрах режисера в мікроблозі. Напередодні старту містичного шоу «Старх» поспілкувався з Сергієм і дізнався, чим його зацікавив цей проект.
«Ви знаєте, я люблю телевізійну атмосферу, для мене подібна участь - це форма взаємодії з публікою. На мій погляд «Людина-невидимка» - прекрасний проект. На передачі зі мною трапилися деякі відкриття, зайвий раз я подивився на себе з боку. Взагалі, мушу сказати, що цей ТВ-проект несе гуманітарно-терапевтичний характер», - розповів Пахом.
Однак, за словами актора, останнім часом він зіткнувся з брехнею і шахрайством. Недоброзичливці намагаються нажитися на його популярності, анонсуючи, що проводять сеанси, в ході яких навчають магічних практик.
«Зараз з'явилося дуже багато негідників, які від мого імені обманюють людей! Пропонують платні екстрасенсорні послуги і торгують псевдо-магічними амулетами від мого імені. Це все брехня. Ніяких платних і безкоштовних прийомів я не веду, і ніяких сайтів з послугами від Пахома немає. Люди, будьте пильні!»- зазначив учасник шоу.
За словами екс-учасника «Битви екстрасенсів», він завжди доброзичливо налаштований по відношенню до інших людей. «Я намагаюся жити чесно і за законом, Божим і людським! Зростання агресії і насильства в сучасному суспільстві пов'язане з наявністю шахраїв і аферистів, людей, нечистих на руку! Головне правило - бути самим собою за будь-яких обставин», - зазначив Сергій.