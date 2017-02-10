Лоліта Мілявська оновила обличчя та зачіску

Образ Лоліти Мілявської завжди був зухвалим. Артистка не соромилася шокувати шанувальників не тільки зізнаннями і різкими висловлюваннями, а й зовнішнім виглядом. Вона без сорому робить Селфі без макіяжу, носить викликаюче вбрання і показує свій побут.

На цей раз співачка різко помолодшала, скориставшись послугами пластичного хірурга. Оцінити його роботу Лоліта запропонувала передплатникам свого мікроблогу.

Як виявилося, Мілявська зробила просто кругову підтяжку овалу обличчя. Нескладна операція дозволяє в зовнішності скинути кілька років: шкіра стає гладкою і пружною, дрібні зморшки розгладжуються, вилиці знаходять чіткий контур.

Артистка користується послугами пластичного хірурга не перший раз. Вона вже робила пласту століття, лазерну шліфовку шкіри, колола ботокс і проводила інші процедури. Результат, як то кажуть, «на обличчя». Шанувальники оцінили прекрасний вид помолоділої ​​Лоліти, назвавши її російською Монікою Беллуччі.