Ксенія Собчак не впевнена, що вийшла заміж по любові

Телеведуча Ксенія Собчак сьогодні постала перед шанувальниками у філософському настрої. Телеведуча ознайомилася з відеозаписом, де Володимир Жириновський міркує про тонкощі пошуків любові. Політик в ролику задавався питанням, чому частенько люди забезпечені, незважаючи на своє багатство, бувають нещасними в коханні і не можуть знайти свою другу половинку. У процесі міркування було названо і ім'я журналістки.

«Абсолютна більшість шлюбів в світі не по любові, а з розрахунку. Навіть у таких, як Абрамович. У нього грошей скільки? Чьо він одружується все знову? Чьо Собчак стільки разів намагалася вийти заміж? Гроші є, житло є, все є ... Любов важко знайти» (орфографія і пунктуація авторів збережені, - прим.), - висловлювався Жириновський. Далі він додав багатозначну фразу: «Де ваш чоловік? У могилі? Так ... Він чомусь раніше ліг в могилу, бо його не любили ... »

Ксенія вирішила відповісти.

«Прослухала п'ять разів, так і не зрозуміла, по любові я вийшла заміж чи ні, і що там за чоловік в могилі?» - запитувала себе Собчак.

Шанувальники, звичайно, оцінили гумор Ксенії Анатоліївни, і ще раз відзначили акторські дані самого Жириновського.

Нагадаємо, чотири роки тому Ксенія Собчак вийшла заміж за Максима Віторгана, а в листопаді минулого року у них народився син Платон.