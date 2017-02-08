Вагітна Стоцька серйозно захворіла

Анастасія Стоцька вже давно перебуває в «цікавому положенні». Не так давно співачка навіть зробила фотосесію в чорному платті, щоб підкреслити свою вагітність. Новий стан, за словами Анастасії, їй дуже подобається. Співачка почувається добре і продовжує вести активний спосіб життя. Зокрема, разом з п'ятирічним сином Олександром ходить по музеях, відвідує дні народження його подружок, сама виходить у світ і навіть змінює колір волосся. Однак кілька днів тому Стоцька серйозно захворіла. Швидше за все, мова йде про застуду або грип. Якщо врахувати «цікаве становище» співачки, подібне захворювання може бути небезпечним. Саме тому Настя вжила всіх заходів обережності і отримала необхідне лікування, яке і поставило її на ноги. А допоміг у цьому артистці її тато, який, як з'ясувалося, лікар. Про те, що трапилося, Анастасія написала у себе в «Інстаграме».

«Яке ж щастя що у мене тато лікар, все життя лікує нашу сім'ю. Не уявляю як інші живуть...» , - написала Анастасія.

Шанувальники порадили Насті берегти себе і набиратися сил. А також поцікавилися, якими саме ліками лікувалася співачка, що вони їй так швидко допомогли. Стоцька поки секрети не розкрила.