Мадонна таки удочерила двох дівчаток з Малаві

Влада африканської республіки Малаві заявила, що співачка Мадонна удочерила двох місцевих чотирирічних дівчаток, сестер Естер і Стеллу. Раніше зірка спростувала інформацію про те, що під час свого останнього візиту в країну займалася цим питанням, повідомляє People.

Дівчатка, яких удочерила Мадонна, були взяті з притулку Home of Hope в місті Мчінджі.

"Мати Естер і Стелли померла в серпні 2012 року через тиждень після пологів. Якийсь час за дівчатками доглядала бабуся, однак потім вона була змушена віддати їх до притулку, так як у пенсіонерки не було коштів", - заявив юрист.

Повідомляється, що скоро дівчаток переправлять до Мадонни в США. Супроводжувати їх буде чиновник з Малаві, який повинен буде переконатися в тому, що зірка зможе забезпечити сестер всім необхідним.

Представники Мадонни поки ніяк не коментують цю новину.

У співачки вже є дочка Лурдес і син Рокко від різних чоловіків, а також прийомні діти Мерсі Джеймс і Девід Банда з Малавії, над якими Мадонна оформила опіку кілька років тому.