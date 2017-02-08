63-річна Брінклі знялася для журналу в компанії своїх дочок

Топ-модель Крісті Брінклі у віці 63 років знялася в бікіні для обкладинки спецвипуску Swimsuit видання Sports Illustrated.

На знімку Брінклі з'явилася в компанії своїх дочок - 31-річної Алекси і 18-річної Сейлор. Дивлячись на знімок, передплатники гадають, хто з цих довгоногих струнких красунь - мама, а хто дочка?

Крісті Брінклі стала зіркою в 1980-і. Вона з'являлася на сторінках цього видання 9 разів.