У Анджеліни Джолі таємний роман з Джаредом Лето

Після початку шлюборозлучного процесу з Анджеліною Джолі Бреду Пітту вже приписували кілька романів з різними голлівудськими зірками: від Кейт Хадсон до Марго Роббі. Енджі при цьому, за даними таблоїдів, після чергового невдалого сімейного життя, вирішила відмовитися від романтичних відносин з чоловіками. Але, згідно з новими повідомленнями, знайшовся той, хто зміг розтопити лід у серці кінозірки.

Кажуть, Анджеліна потайки зустрічається з Джаредом Лето. З чуток, у акторів був невеликий роман років тринадцять тому, і з тих пір вони залишилися добрими друзями. Дізнавшись про те, що Джолі пішла від Пітта, Лето тут же зателефонував їй, щоб підтримати і підбадьорити, і незабаром екс-коханці знову дуже зблизилися.

«Джаред саме той, хто їй зараз потрібен, - цитують видання слова якогось наближеного до Анджеліни джерела. - Він веселий, безрозсудний, любить пригоди, займається благодійністю. У них багато спільного. Він зміг повернути посмішку на її обличчя». Інсайдер також говорить, що Джолі і Лето вже кілька разів ходили разом на обід, але квапити події акторка не хоче.

Не виключено, що кінозірка поки відмовляється занурюватися з головою в новий роман, тому що хоче усиновити ще одну дитину. Ця чутка мусується в пресі вже тиждень. Таблоїди пишуть, що Анджеліна неодноразово просила чоловіка взяти прийомну дитину, але той завжди був категорично проти. Тепер, коли Бред не може їй більше щось забороняти, актриса має намір виконати свою мрію і стати мамою сімох дітей.

Офіційні представники Джолі і Пітта від коментарів, як завжди, утримуються. Але, швидше за все, ці повідомлення - лише чергові чутки, які безперервно переслідують зіркову пару.