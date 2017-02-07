Папараці застукали Леді Гагу без білизни

Співачка Леді Гага відвідала день Супербоула. Вона навіть вирішила попозувати перед публікою і розляглася прямо на стадіоні. Однак з'ясувалося, що під чорним платтям у співачки немає нижньої білизни.

Як повідомляє The Sun, Гага приїхала на матч, щоб виступити на ньому зі своїми піснями, але прийняла рішення попозувати перед журналістами.

Деякі журналісти, які підібралися до Гаги, відзначили, що на ній було білизна тілесного кольору. Інші ж вважають, що королева епатажу навмисно "забула" його надіти.