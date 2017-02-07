Джекі Чан розплакався на зустрічі зі своєю старою командою каскадерів (відео)

Знаменитий китайський актор Джекі Чан розплакався на зустрічі зі своєю старою командою каскадерів, яка була присвячена 40-річчю його команди. Передача вийшла в ефір китайського ТБ.

Артист прийшов в студію з новим складом, а коли ведучі показали йому відеозвернення каскадерів перших поколінь і вони непомітно з'явилися в студії, Чан не зміг стримати емоцій.

Разом вони згадали кращі моменти спільної роботи.