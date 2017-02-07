Джекі Чан розплакався на зустрічі зі своєю старою командою каскадерів (відео)
Команді китайського артиста виповнилося 40 років.
Знаменитий китайський актор Джекі Чан розплакався на зустрічі зі своєю старою командою каскадерів, яка була присвячена 40-річчю його команди. Передача вийшла в ефір китайського ТБ.
Артист прийшов в студію з новим складом, а коли ведучі показали йому відеозвернення каскадерів перших поколінь і вони непомітно з'явилися в студії, Чан не зміг стримати емоцій.
Разом вони згадали кращі моменти спільної роботи.