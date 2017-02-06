У Анни Семенович нова талія

Анна Семенович, як відомо, нещодавно побувала на Балі. Там вона провела час, купаючись в морі, відпочиваючи на пляжі, пробуючи місцеву їжу.

«Я провела чарівні два тижні на Балі, наповнилася силами і позитивною енергією і готова знову до роботи!!! Готова ділитися з вами, мої улюблені, своїм теплом і любов'ю», - розповідала співачка в своєму« Інстаграме». Також Семенович виклала безліч красивих романтичних фотографій на тлі природи і моря. На Ганні - обтягуючі довгі легкі сукні, туніки...

Однак багато шанувальників вирішили, що Анна перестаралася з обробкою фотографій і зробила собі надто тонку талію і великі груди. Найбільш уважні відзначили, що на фото є фрагменти, на яких «поплив» фон - це перша ознака того, що була використана програма з редагування знімків.

Втім інші відзначили, що співачка дійсно схудла і просто світиться від щастя. Шанувальники також пораділи за особливу стрункість ніг співачки і стан її шкіри. Мабуть, той стан закоханості, про який розповідала зірка, зробили свою справу.