Віра Брежнєва показала, як відзначила своє 35-річчя

У минулу п'ятницю, 3 лютого, Вірі Брежнєвій виповнилось 35 років. На вихідних артистка влаштувала вечірку, на яку прийшли всі її улюблені люди. І поділилася фотографіями зі своїми шанувальниками.

«35 - Віра ягідка знову !! ((В такому вигляді, стані і настрої була вчора в своє свято зі своїми близькими улюбленими людьми! А вже сьогодні прочитала все привітання)) Дякую вам за кожне слово, яке ви мені щиро написали, сказали, подумки побажали !!! Нехай все це збудеться, а вам повернеться багаторазово!!! Я щаслива тому, що ви всі у мене є», - з радістю написала співачка.

Для торжества Віра обрала сукню-футляр на бретельках з яскравої весняної колекції цього року Dolce & Gabbana Mambo.

Своїм гостям іменинниця пропонувала фотографуватися на тлі стіни, прикрашеної червоними трояндами. Цікаво, що Віра відзначала ювілей зі своєю улюбленою подругою, стилістом Ханною Хмільовою, яка народилася в цей же день. Подруги зізналися, що подвійне свято - це найкращий для них подарунок.