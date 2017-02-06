Світлана Лобода розповіла, як заробляла в дитинстві гроші

Популярна виконавиця вражає шанувальників прекрасним зовнішнім виглядом. Співачка намагається ретельно стежити за собою. Однак так було не завжди. Довгий час жінка комплексувала з приводу зовнішності і соромилася говорити про те, в яких умовах їй доводилося дорослішати.

Світлана Лобода відверто заявила, що в дитинстві їй довелося нелегко. Вона була змушена з ранніх років допомагати батькам і вчитися заробляти перші гроші. Як виявилося, знаменитість займалася торгівлею, тому що у неї просто не було вибору. Світлана отримала першу зарплату, працюючи на ринку.

До слова, жінка продавала рушники. «Я кричала:" Чоловіки! Купуйте своїм улюбленим рушники!»- згадує артистка. Ця фраза, судячи з усього, була непоганим способом привернути увагу людей. Тим більше, відвідувачів ринку, очевидно, тішило чути подібне від маленької дівчинки.

Світлана докладала всіх зусиль, щоб заробити хоч якісь гроші. Їй навіть доводилося копатися в городі рідного дідуся, щоб ловити колорадських жуків. Вона робила це не тільки з великої любові до родича. Чоловік, за словами співачки, платив їй одну копійку за кожну спійману комаху.

В цілому Світлані важко згадувати про дитинство. Вона повідомила, що завжди відчувала себе невпевненою в суспільстві інших людей. Їй здавалося, що вона не має тієї зовнішністю, яка могла б привернути чиюсь увагу. Через проблеми з самооцінкою вона була змушена піти на великі жертви. Думка про те, що у неї дуже великий розмір ноги, призвела до того, що зірка купувала взуття набагато меншого розміру.

«Через це у мене трохи деформовані стопи. Тоді ж мені здавалося, що у мене і руки довгі. Я їх ховала в рукава. Тільки років в 19 змогла прийняти себе такою, яка я є», - розговорилася Лобода.