Мініатюрні охоронці зірки "Ігри престолів" розсмішили соцмережі

Фото: Twitter

Користувачі соцмереж висміяли охоронців зірки серіалу "Гра престолів" Джейсона Момоа. Їм здалося дивним, що бодігарди на голову нижчі зірки.

У Мережі іронізують, що "кхал Дрого" не потребує охоронців. "Момоа настільки великий, що з'являється відчуття, що він охороняє своїх охоронців"; "Ті охоронці самі потребують захисту Момоа", - сміються користувачі.

Момоа грав в серіалі "Гра престолів" ватажка племені варварів-кочівників.