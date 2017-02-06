Мініатюрні охоронці зірки "Ігри престолів" розсмішили соцмережі
У Мережі іронізують, що "кхал Дрого" настільки великий, що охоронці потребують його захисту.
Користувачі соцмереж висміяли охоронців зірки серіалу "Гра престолів" Джейсона Момоа. Їм здалося дивним, що бодігарди на голову нижчі зірки.
У Мережі іронізують, що "кхал Дрого" не потребує охоронців. "Момоа настільки великий, що з'являється відчуття, що він охороняє своїх охоронців"; "Ті охоронці самі потребують захисту Момоа", - сміються користувачі.
Момоа грав в серіалі "Гра престолів" ватажка племені варварів-кочівників.