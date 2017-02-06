Ігор Крутой переніс операцію

Сьогодні в ЗМІ з'явилася інформація, що Ігоря Крутого прооперували в Лос-Анджелесі. Шанувальники 62-річного композитора запанікували, однак представник артиста поспішив всіх заспокоїти: всі процедури, які пройшов Крутой у США, були давно заплановані, і ніяких проблем зі здоров'ям, щоб потребувало екстреного хірургічного втручання, у Ігоря немає. Однак найближчі зйомки композитору все ж довелося скасувати.

Відзначимо, що в 2011 році композитор переніс операцію з дроблення каменів у нирках. Крутому стало погано під час футбольного матчу «Шахтар» - «Рома», що проходив в Донецьку. В результаті композитор був госпіталізований з високою температурою, а потім його прооперували в Нью-Йорку.