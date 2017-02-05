Ксенія Собчак має намір ховати чоловіка в підвалі

Ксюша Собчак - відома модниця, яка знає толк в одязі і вміє його вибирати. З'ясувалося, що Ксенія стежить навіть за модою російських держслужбовців. Нещодавно на огляд публіки була представлена ​​нова форма листонош. І вона настільки нагадує форму представників військових, правоохоронних та судових органів, що Ксенія не могла стриматися, щоб не залишити свій коментар з цього приводу.

«Відмінна нова форма для листонош з ... Якщо до мене такий в будинок постукає, на рефлексі захочеться заховати Максима в підвалі:))», - зізналася телеведуча.

Незважаючи на те, що Ксюшу частенько критикують, на цей раз шанувальники її підтримали. Вони самі були в шоці від нового одягу листонош.

«Не вистачає шкіряного плаща до підлоги і відданої вівчарки», «Ксюша, ну вам не тільки ж Віторгана ховати треба)) і самій теж непогано було б», - поділилися своїми думками передплатники.