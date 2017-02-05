Ксенія Собчак показала танець з Максимом Віторганом

Ксенія Собчак і Максим Віторган запалили на вечірці у Яни Рудковської. Ведуча і продюсер давні подружки, і звичайно Ксенія не могла пропустити захід, на якому зібрався весь російський бомонд.

Судячи з відео з танцполу, яке Ксенія виклала в своєму «Інстаграме», молода мама дуже щаслива і любить свого обранця - Максима Віторгана. Так вона і сама не приховує цього: «Танці-шманці з чоловіком - і це до часу цікаво, не повірите».

Нагадаємо, Максим і Ксенія вже чотири роки разом. Нещодавно Собчак привітала чоловіка з річницею весілля, опублікувавши жартівливо-інтимний знімок. Передплатники побажали зіркам довгого і міцного шлюбу.