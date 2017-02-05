Шура зізнався в інтимній операції через хворобу

Епатажний Шура з самого початку кар'єри підносить сюрпризи своїм шанувальникам. То Олександр Медведєв - це реальне ім'я виконавця, ходить без зубів, пояснюючи, що це його «фішка», то голиться наголо, то сильно набирає вагу, а на якийсь час взагалі пропадає. Ходили чутки, що співак підсів на наркотики, цим і пояснюються зміни в зовнішності. Але це не правда.

В одному з інтерв'ю виконавець пояснив всі ці загадкові метаморфози. Виявляється, у нього було онкологічне захворювання. Причому вже на такій стадії, що метастази почали поширюватися по тілу артиста. Необхідна була термінова операція - ампутація яєчка. Звичайно, Шура визнає, що зважитися на це йому було не просто, але питання стояло: життя чи смерть.

Після операції співак пройшов довгий курс лікування, в тому числі, хіміотерапію. Через неї він дуже погано себе почував і не міг виступати. Лікування проходило протягом п'яти років в кращих клініках Росії та Швейцарії і коштувало кілька мільйонів. Зараз 41-річний артист повністю здоровий.

На згадку про цей складний період у своєму житті він написав пісню «Молитва», яку виконав разом зі Світланою Сурганової. Вона теж колись пройшла через битву з раком і перемогла.