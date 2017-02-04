Діму Білана у почуттях до Алли Пугачової підвели штани

Алла Борисівна не раз зізнавалася, що Діма зараз її найулюбленіший виконавець з молодих. Разом вони вирішили виконати хіт Примадонни на вірші Вероніки Тушнової «Не відрікаються люблячи». Співав в основному Білан, а Пугачова зображала з себе його кохану. Багато присутніх зняли дует на телефони і виклали в інтернет.

Однак, розглядаючи відео, шанувальники звернули увагу не стільки на душевне виконання пісні, скільки на штани Білана. Занадто вузькі і тісні штани підвели свого господаря. За ним видно, що близькість Примадонни не залишила Діму байдужою.

Фоловери залишили сотні жартівливих коментарів на тему фізіології Білана і занепокоїлися, що так Максиму Галкіну недалеко і без дружини залишитися.