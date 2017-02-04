Джигурда покидає Росію, щоб знятись у порно

Актор Микита Джигурда поділився своїми планами на найближче майбутнє з журналістами. За його словами, зовсім скоро він покине Росію, щоб взяти участь у новому фільмі порнографічного змісту. Про це він розповів порталу Sobesednik.ru

"Зовсім скоро я відлітаю до Голлівуду. Там намічені зйомки художньо-порнографічного фільму. Я буду грати Луку Мудіщева з членом по коліно. Природно, приставним. У цій ситуації не можу залишатися чоловіком олімпійської чемпіонки!" - заявив Джигурда.

Також актор заявив, що ще не розлучений зі своєю дружиною Марією Анісіною. За його словами, їм вдалося налагодити спілкування останнім часом. Вони часто зідзвонюються.