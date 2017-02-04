Леонардо ді Капріо закохався у зірку Інстаграма

На початку січня у користувачів соцмереж з'явився новий улюбленець. Це Нусрет Гьокче - турецька кухар і власник кількох стейк-хаусів, що прославився своїм незвичайним способом солити м'ясо.

Він став відомий на весь світ завдяки співаку Бруно Марсу, який опублікував у своєму «Твіттері» відео, в якому Нусрет готує біфштекс. Тепер до Гьокче, за яким закріпилося прізвисько «Соляний малюк», вибудовується черга з бажаючих спробувати його коронну страву. Скористався цією можливістю і Леонардо Ді Капріо.

Знімком з голлівудською кінозіркою, який спеціально завітав до нього в ресторан, Нусрет поділився у своєму «Інстаграме». А в підписі зізнався, що вражений його кухарським мистецтвом, Лео сказав йому: «Оскар» слід віддати тобі! ".