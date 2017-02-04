Марина Анісіна нарешті назвала справжню причину розлучення з Микитою Джигурдою

Марина Анісіна не раз говорила, що причина розлучення з Джигурдою - діти. Саме рятуючи від батька, вона відвезла їх до Франції.

Ні для кого не секрет, що Микита проводить дивні обряди і ритуали. Про це він часто розповідає на своїй сторінці в соціальній мережі. Виявляється, він привертав і дітей до участі в містичних процесах. В одному з інтерв'ю Анісіна розповіла про це.

«У якийсь момент він і дітей став залучати до цих містерій. Якось я приходжу додому - сидить Евочка в позі лотоса і ледве стримує сльози. Саме тоді я по-справжньому злякалася за сина і дочку і прийняла рішення про розлучення. Для мене було найголовнішим зберегти психіку дітей», - пояснила Анісіна.