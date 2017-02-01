Бандераса госпіталізували з болями у грудях

Знаменитий голлівудський актор Антоніо Бандерас розповів про те, що днями був госпіталізований. 56-річний актор був доставлений в лікарню в англійському графстві Суррей після того, як під час тренування відчув різкий біль в грудях. Лікарі обстежили Бандераса, але не виявили ніяких патологій і незабаром виписали його. Актор же подякував медикам за професіоналізм.

Здоров'я зірки, на його думку, підкосили зйомки в картині «33», яка оповідає про завалених в шахті чилійських шахтарів. Актор підкреслив, що сцени картини знімали у справжній шахті, де виділявся метан.