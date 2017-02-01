Син Ксенії Собчак копія дідуся

27 грудня минулого року відомому акторові і свекру Ксенії Собчак Еммануїлу Віторгану виповнилося 77-років. Оскільки в передноворічній метушні досить складно зібрати всіх друзів і рідних за святковим столом, Віторган традиційно відзначає свій день народження з місячним запізненням.

У минулі вихідні привітати актора в гостинний Культурний центр в самому центрі столиці прийшло багато іменитих гостей. Серед них були Леонід Каневський, Людмила Максакова, Борис Грачевський, Володимир Етуш, Клара Новикова і багато інших. Іменинник сидів на чолі столу в оточенні рідних: сина Максима Віторгана і свахи Людмили Нарусової, яка одна з перших вимовила тост. Нарусова розповіла, що коли Еммануїл Гедеонович працював в Ленінграді, вона часто ходила на його спектаклі.

- Я захоплювалася його талантом, чарівністю і була закохана в нього ... Хіба я могла подумати, щоб через десятиліття ми з Еммануїлом поріднимося, і що мій онук Платон буде його точною копією! - радісно повідомила вона присутнім. До речі, самою останньою на свято прийшла знаменита невістка Віторгана - Ксенія Собчак, яка вже з підгузками на "ти", була зайнята з малюком.

Нагадаємо, первісток Ксенії Собчак і Максима Віторгана з'явився на світ 18 листопада 2016 року. Хлопчика назвали Платоном.