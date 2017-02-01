Кіноіндустрія Америки виступає проти Трампа

Співак називає це меседжем “ненависті і страху”.

Джон Ледженд виконує саундтрек зі співачкою Аріаною Ґранде до фільму “Красуня і Чудовисько”, який вийде у березні. Він твердить, що історія фільму дуже нагадує йому дії Дональда Трампа щодо заборони мігрантів із семи мусульманських країн. У стрічці Чудовисько забирає Красуню у в‘язницю в обмін на свободу для її батька.

Ледженд закликає усіх представників кіноіндустрії виступити проти політики Дональда Трампа: “Я думаю, що зараз, коли ми бачимо президента Трампа, який надсилає нам всім меседж ненависті і страху, поділу та ізоляції, ми, як митці, кінопродюсери, які мають можливість розповідати різні історії, маємо це робити. Ми мусимо гуманізувати світ, розповісти історії мігрантів і біженців. Бо наша нація – це нація мігрантів. Я вірю в те, що статуя Свободи нам вказує на те, що сюди мають їхати люди з усього світу, люди, які, можливо, зазнали багато труднощів, люди, які живуть у війні. Америка має лишатися відкритою до них, а ми, кінопродюсери, маємо допомогти тим, що розповідатимемо історії про цих людей”.

Прем‘єра фільму “Красуня і Чудовисько” з Еммою Вотсон і Деном Стівенсом у головних ролях запланована в Україні на 16 березня.