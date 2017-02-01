Шарліз Терон наряджає прийомного сина як дівчинку

Актриса Шарліз Терон дозволила прийомному синові одягатися як дівчинка. У Голлівуді це вважається прогресивним напрямком - дозволяти дитині самій вибирати свою статеву приналежність.

П'ятирічний Джексон, взятий в сім'ю актрисою, тепер вбирається в дівчачі рожеві платтячка і заплітає кіски з бантиками.

Відзначимо, що гендерна плутанина в зоряному сімействі почалася після того, як актриса взяла з притулку другу дитину - темношкіру дівчинку на ім'я Август.

Примітно, що аналогічних прогресивних поглядів у вихованні дітей дотримуються співачка Гвен Стефані і актриса Меган Фокс.