Бред Пітт позбувся речей Анджеліни Джолі

У ЗМІ з'явилася інформація про те, що голлівудський актор Бред Пітт позбувся речей, які, можливо, належали актрисі Анджеліні Джолі, з якою він зараз знаходиться в статусі розлучення.

За відомостями radaronline.com, речі були винесені з особняка, в якому Бред Пітт раніше жив разом з Джолі і дітьми. Згідно з цією інформацією, робочі винесли з будинку актора якісь речі, з якими поводилися недбало. Портал пише, що сам актор був присутній при цьому, але не закликав робітників ставитися до речей більш дбайливо.

Стверджується також, що серед предметів, що впали на землю, можна було побачити сувеніри та рамочки для фотографій.

Нагадаємо, про розлучення Бреда Пітта і Анджеліни Джолі стало відомо у вересні минулого року.